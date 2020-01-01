Poznaj tokenomikę ClubMoon (CLUBMOON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLUBMOON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ClubMoon (CLUBMOON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLUBMOON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ClubMoon (CLUBMOON) Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting Oficjalna strona internetowa: https://www.clubmoon.wtf/ Tokenomika i analiza cenowa ClubMoon (CLUBMOON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ClubMoon (CLUBMOON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.44K Całkowita podaż: $ 847.26M Podaż w obiegu: $ 847.26M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.44K Historyczne maksimum: $ 0.00291756 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika ClubMoon (CLUBMOON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ClubMoon (CLUBMOON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLUBMOON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLUBMOON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.