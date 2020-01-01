Poznaj tokenomikę ClownWorld (CLOWN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLOWN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ClownWorld (CLOWN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLOWN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ClownWorld (CLOWN) / Tokenomika / Tokenomika ClownWorld (CLOWN) Odkryj kluczowe informacje o ClownWorld (CLOWN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ClownWorld (CLOWN) We are a Solana memecoin based around the clown world meme, which is frequently used by Elon Musk on X to suggest how absurd many things in todays mainstream news, politics and culture are. With dozens and dozens of large accounts on X posting about these topics daily, this is a topic that is starting to gain widespread attention as more people wake up to the nonsensical information fed to them by the mainstream media and say to themselves, "that is ridiculous!" We are the first ClownWorld memecoin to be created and continue to grow through investment of time, energy and money by the developer and community. We plan to become a 'household name' memecoin in time. Oficjalna strona internetowa: https://solclownworld.com/ Kup CLOWN teraz! Tokenomika i analiza cenowa ClownWorld (CLOWN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ClownWorld (CLOWN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.25K $ 8.25K $ 8.25K Całkowita podaż: $ 987.30M $ 987.30M $ 987.30M Podaż w obiegu: $ 987.30M $ 987.30M $ 987.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.25K $ 8.25K $ 8.25K Historyczne maksimum: $ 0.00138925 $ 0.00138925 $ 0.00138925 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ClownWorld (CLOWN) Tokenomika ClownWorld (CLOWN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ClownWorld (CLOWN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLOWN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLOWN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLOWN tokenomikę, poznaj cenę tokena CLOWNna żywo! Prognoza ceny CLOWN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLOWN? Nasza strona z prognozami cen CLOWN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLOWN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.