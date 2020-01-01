Poznaj tokenomikę CLOSED (CLOSED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLOSED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CLOSED (CLOSED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLOSED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o CLOSED (CLOSED) CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it’s a symbol of social community. 🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild. 🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support. Oficjalna strona internetowa: https://closedmeme.xyz/ Kup CLOSED teraz! Tokenomika i analiza cenowa CLOSED (CLOSED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CLOSED (CLOSED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 824.59K $ 824.59K $ 824.59K Całkowita podaż: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B Podaż w obiegu: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 824.59K $ 824.59K $ 824.59K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00032804 $ 0.00032804 $ 0.00032804 Dowiedz się więcej o cenie CLOSED (CLOSED) Tokenomika CLOSED (CLOSED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CLOSED (CLOSED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLOSED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLOSED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLOSED tokenomikę, poznaj cenę tokena CLOSEDna żywo! Prognoza ceny CLOSED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLOSED? Nasza strona z prognozami cen CLOSED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Prognoza ceny CLOSED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLOSED? Nasza strona z prognozami cen CLOSED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLOSED już teraz!