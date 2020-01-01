Poznaj tokenomikę ClearDAO (CLH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ClearDAO (CLH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ClearDAO (CLH) / Tokenomika / Tokenomika ClearDAO (CLH) Odkryj kluczowe informacje o ClearDAO (CLH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ClearDAO (CLH) ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO. ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO. Oficjalna strona internetowa: https://cleardao.com/ Kup CLH teraz! Tokenomika i analiza cenowa ClearDAO (CLH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ClearDAO (CLH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.67K $ 19.67K $ 19.67K Całkowita podaż: $ 625.36M $ 625.36M $ 625.36M Podaż w obiegu: $ 531.55M $ 531.55M $ 531.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.14K $ 23.14K $ 23.14K Historyczne maksimum: $ 0.748251 $ 0.748251 $ 0.748251 Historyczne minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ClearDAO (CLH) Tokenomika ClearDAO (CLH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ClearDAO (CLH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLH tokenomikę, poznaj cenę tokena CLHna żywo! Prognoza ceny CLH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLH? Nasza strona z prognozami cen CLH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.