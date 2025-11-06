Informacje o cenie Clean Food (CF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.03350273$ 0.03350273 $ 0.03350273 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -22.53% Zmiana ceny (7D) -82.08% Zmiana ceny (7D) -82.08%

Aktualna cena Clean Food (CF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CF w historii to $ 0.03350273, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CF zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -22.53% w ciągu 24 godzin i o -82.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Clean Food (CF)

Kapitalizacja rynkowa $ 48.39K$ 48.39K $ 48.39K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 48.39K$ 48.39K $ 48.39K Podaż w obiegu 88.00M 88.00M 88.00M Całkowita podaż 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Clean Food wynosi $ 48.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CF w obiegu wynosi 88.00M, przy całkowitej podaży 88000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 48.39K.