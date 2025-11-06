GiełdaDEX+
Aktualna cena Clean Food to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CF łatwo w MEXC już teraz.

Nienotowany

Aktualna cena 1 CF do USD:

$0.00054991
$0.00054991$0.00054991
-22.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Clean Food (CF) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:13:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Clean Food (CF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03350273
$ 0.03350273$ 0.03350273

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-22.53%

-82.08%

-82.08%

Aktualna cena Clean Food (CF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CF w historii to $ 0.03350273, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CF zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -22.53% w ciągu 24 godzin i o -82.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Clean Food (CF)

$ 48.39K
$ 48.39K$ 48.39K

--
----

$ 48.39K
$ 48.39K$ 48.39K

88.00M
88.00M 88.00M

88,000,000.0
88,000,000.0 88,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Clean Food wynosi $ 48.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CF w obiegu wynosi 88.00M, przy całkowitej podaży 88000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 48.39K.

Historia ceny Clean Food (CF) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Clean Food do USD wyniosła $ -0.000160014540625866.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Clean Food do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Clean Food do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Clean Food do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000160014540625866-22.53%
30 Dni$ 0-88.30%
60 dni$ 0-77.18%
90 dni$ 0--

Co to jest Clean Food (CF)

CF Token is a digital asset designed to enhance transparency and traceability across multiple industries, including food, cosmetics, pharmaceuticals, and more. By leveraging blockchain technology, it ensures product authenticity and promotes sustainable practices.

Cleanfood is a pioneering platform dedicated to enhancing transparency and sustainability in consumer products. By leveraging advanced technologies such as QR codes and blockchain, cleanfood empowers users to trace the origins and processes of the items they wear and consume.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Clean Food (w USD)

Jaka będzie wartość Clean Food (CF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Clean Food (CF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Clean Food.

Sprawdź teraz prognozę ceny Clean Food!

CF na lokalne waluty

Tokenomika Clean Food (CF)

Zrozumienie tokenomiki Clean Food (CF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CFjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Clean Food (CF)

Jaka jest dziś wartość Clean Food (CF)?
Aktualna cena CF w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CF do USD?
Aktualna cena CF w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Clean Food?
Kapitalizacja rynkowa dla CF wynosi $ 48.39K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CF w obiegu?
W obiegu CF znajduje się 88.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CF?
CF osiąga ATH w wysokości 0.03350273 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CF?
CF zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CF wynosi -- USD.
Czy w tym roku CF pójdzie wyżej?
CF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:13:22 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

