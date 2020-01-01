Poznaj tokenomikę Clash of Lilliput (COL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Clash of Lilliput (COL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Clash of Lilliput (COL) An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world. An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world. Oficjalna strona internetowa: https://www.lilliput.games/ Tokenomika i analiza cenowa Clash of Lilliput (COL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Clash of Lilliput (COL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.68M $ 15.68M $ 15.68M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 82.07M $ 82.07M $ 82.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 191.11M $ 191.11M $ 191.11M Historyczne maksimum: $ 5.12 $ 5.12 $ 5.12 Historyczne minimum: $ 0.100384 $ 0.100384 $ 0.100384 Aktualna cena: $ 0.19108 $ 0.19108 $ 0.19108 Dowiedz się więcej o cenie Clash of Lilliput (COL) Tokenomika Clash of Lilliput (COL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Clash of Lilliput (COL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOL tokenomikę, poznaj cenę tokena COLna żywo! Prognoza ceny COL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COL? Nasza strona z prognozami cen COL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.