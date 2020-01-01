Tokenomika Citadel by Virtuals (CITDEL)
Informacje o Citadel by Virtuals (CITDEL)
Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors
Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai
Tokenomika i analiza cenowa Citadel by Virtuals (CITDEL)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Citadel by Virtuals (CITDEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Citadel by Virtuals (CITDEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Citadel by Virtuals (CITDEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CITDEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CITDEL.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCITDEL tokenomikę, poznaj cenę tokena CITDELna żywo!
Prognoza ceny CITDEL
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CITDEL? Nasza strona z prognozami cen CITDEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.