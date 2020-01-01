Poznaj tokenomikę Citadel by Virtuals (CITDEL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CITDEL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Citadel by Virtuals (CITDEL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CITDEL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Citadel by Virtuals (CITDEL) / Tokenomika / Tokenomika Citadel by Virtuals (CITDEL) Odkryj kluczowe informacje o Citadel by Virtuals (CITDEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Citadel by Virtuals (CITDEL) Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai Oficjalna strona internetowa: https://www.citadelagent.ai Kup CITDEL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Citadel by Virtuals (CITDEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Citadel by Virtuals (CITDEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.52K $ 27.52K $ 27.52K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.52K $ 27.52K $ 27.52K Historyczne maksimum: $ 0.00330767 $ 0.00330767 $ 0.00330767 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Citadel by Virtuals (CITDEL) Tokenomika Citadel by Virtuals (CITDEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Citadel by Virtuals (CITDEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CITDEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CITDEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCITDEL tokenomikę, poznaj cenę tokena CITDELna żywo! Prognoza ceny CITDEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CITDEL? Nasza strona z prognozami cen CITDEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CITDEL już teraz!