Informacje o cenie Cisco xStock (CSCOX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 71.47 $ 71.47 $ 71.47 Minimum 24h $ 72.65 $ 72.65 $ 72.65 Maksimum 24h Minimum 24h $ 71.47$ 71.47 $ 71.47 Maksimum 24h $ 72.65$ 72.65 $ 72.65 Historyczne maksimum $ 74.9$ 74.9 $ 74.9 Najniższa cena $ 65.89$ 65.89 $ 65.89 Zmiana ceny (1H) +0.14% Zmiana ceny (1D) -0.71% Zmiana ceny (7D) +0.68% Zmiana ceny (7D) +0.68%

Aktualna cena Cisco xStock (CSCOX) wynosi $71.79. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CSCOX wahał się między $ 71.47 a $ 72.65, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CSCOX w historii to $ 74.9, a najniższy to $ 65.89.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CSCOX zmieniły się o +0.14% w ciągu ostatniej godziny, o -0.71% w ciągu 24 godzin i o +0.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cisco xStock (CSCOX)

Kapitalizacja rynkowa $ 246.88K$ 246.88K $ 246.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Podaż w obiegu 3.44K 3.44K 3.44K Całkowita podaż 28,283.02293145555 28,283.02293145555 28,283.02293145555

