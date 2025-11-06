Informacje o cenie Cicada Finance (LTCIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0021849 $ 0.0021849 $ 0.0021849 Minimum 24h $ 0.00227065 $ 0.00227065 $ 0.00227065 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0021849$ 0.0021849 $ 0.0021849 Maksimum 24h $ 0.00227065$ 0.00227065 $ 0.00227065 Historyczne maksimum $ 0.00289418$ 0.00289418 $ 0.00289418 Najniższa cena $ 0.00205264$ 0.00205264 $ 0.00205264 Zmiana ceny (1H) +1.04% Zmiana ceny (1D) +0.41% Zmiana ceny (7D) -1.52% Zmiana ceny (7D) -1.52%

Aktualna cena Cicada Finance (LTCIC) wynosi $0.00223586. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LTCIC wahał się między $ 0.0021849 a $ 0.00227065, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LTCIC w historii to $ 0.00289418, a najniższy to $ 0.00205264.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LTCIC zmieniły się o +1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +0.41% w ciągu 24 godzin i o -1.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cicada Finance (LTCIC)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 22.17M$ 22.17M $ 22.17M Podaż w obiegu 2.61B 2.61B 2.61B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Cicada Finance wynosi $ 5.78M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LTCIC w obiegu wynosi 2.61B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.17M.