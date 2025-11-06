GiełdaDEX+
Aktualna cena Cicada Finance to 0.00223586 USD. Śledź aktualizacje cen LTCIC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LTCIC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LTCIC

Informacje o cenie LTCIC

Czym jest LTCIC

Biała księga LTCIC

Oficjalna strona internetowa LTCIC

Tokenomika LTCIC

Prognoza cen LTCIC

Cena Cicada Finance (LTCIC)

Aktualna cena 1 LTCIC do USD:

$0.00223253
+0.20%1D
USD
Cicada Finance (LTCIC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:13:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Cicada Finance (LTCIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0021849
Minimum 24h
$ 0.00227065
Maksimum 24h

$ 0.0021849
$ 0.00227065
$ 0.00289418
$ 0.00205264
+1.04%

+0.41%

-1.52%

-1.52%

Aktualna cena Cicada Finance (LTCIC) wynosi $0.00223586. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LTCIC wahał się między $ 0.0021849 a $ 0.00227065, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LTCIC w historii to $ 0.00289418, a najniższy to $ 0.00205264.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LTCIC zmieniły się o +1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +0.41% w ciągu 24 godzin i o -1.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cicada Finance (LTCIC)

$ 5.78M
--
$ 22.17M
2.61B
10,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Cicada Finance wynosi $ 5.78M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LTCIC w obiegu wynosi 2.61B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.17M.

Historia ceny Cicada Finance (LTCIC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Cicada Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Cicada Finance do USD wyniosła $ -0.0003871398.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Cicada Finance do USD wyniosła $ -0.0002827014.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Cicada Finance do USD wyniosła $ -0.0006123057128447578.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.41%
30 Dni$ -0.0003871398-17.31%
60 dni$ -0.0002827014-12.64%
90 dni$ -0.0006123057128447578-21.49%

Co to jest Cicada Finance (LTCIC)

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Cicada Finance (LTCIC)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Cicada Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Cicada Finance (LTCIC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cicada Finance (LTCIC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cicada Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cicada Finance!

LTCIC na lokalne waluty

Tokenomika Cicada Finance (LTCIC)

Zrozumienie tokenomiki Cicada Finance (LTCIC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LTCICjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Cicada Finance (LTCIC)

Jaka jest dziś wartość Cicada Finance (LTCIC)?
Aktualna cena LTCIC w USD wynosi 0.00223586USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LTCIC do USD?
Aktualna cena LTCIC w USD wynosi $ 0.00223586. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cicada Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla LTCIC wynosi $ 5.78M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LTCIC w obiegu?
W obiegu LTCIC znajduje się 2.61B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LTCIC?
LTCIC osiąga ATH w wysokości 0.00289418 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LTCIC?
LTCIC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00205264 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LTCIC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LTCIC wynosi -- USD.
Czy w tym roku LTCIC pójdzie wyżej?
LTCIC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LTCIC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:13:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Cicada Finance (LTCIC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,548.34
$3,432.70
$161.95
$0.9999
$1,477.94
