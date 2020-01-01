Poznaj tokenomikę Christianity Coin (CHRIST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHRIST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Christianity Coin (CHRIST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHRIST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Christianity Coin (CHRIST) / Tokenomika / Tokenomika Christianity Coin (CHRIST) Odkryj kluczowe informacje o Christianity Coin (CHRIST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Christianity Coin (CHRIST) We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior's name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ's name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin Oficjalna strona internetowa: https://christianitysol.netlify.app/ Kup CHRIST teraz! Tokenomika i analiza cenowa Christianity Coin (CHRIST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Christianity Coin (CHRIST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.63K $ 45.63K $ 45.63K Całkowita podaż: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Podaż w obiegu: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.63K $ 45.63K $ 45.63K Historyczne maksimum: $ 0.00155678 $ 0.00155678 $ 0.00155678 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Christianity Coin (CHRIST) Tokenomika Christianity Coin (CHRIST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Christianity Coin (CHRIST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHRIST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHRIST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHRIST tokenomikę, poznaj cenę tokena CHRISTna żywo! Prognoza ceny CHRIST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHRIST? Nasza strona z prognozami cen CHRIST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHRIST już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.