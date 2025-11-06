GiełdaDEX+
Aktualna cena Chrema Coin to 0.784746 USD. Śledź aktualizacje cen CRMC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRMC łatwo w MEXC już teraz.

Logo Chrema Coin

Cena Chrema Coin (CRMC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CRMC do USD:

+1.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Chrema Coin (CRMC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:12:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Chrema Coin (CRMC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.638926
Minimum 24h
$ 0.80938
Maksimum 24h

$ 0.638926
$ 0.80938
$ 5.02
$ 0.432032
+0.98%

+0.14%

-7.83%

-7.83%

Aktualna cena Chrema Coin (CRMC) wynosi $0.784746. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRMC wahał się między $ 0.638926 a $ 0.80938, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRMC w historii to $ 5.02, a najniższy to $ 0.432032.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRMC zmieniły się o +0.98% w ciągu ostatniej godziny, o +0.14% w ciągu 24 godzin i o -7.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Chrema Coin (CRMC)

$ 8.63M
--
$ 39.23M
10.99M
50,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Chrema Coin wynosi $ 8.63M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRMC w obiegu wynosi 10.99M, przy całkowitej podaży 50000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.23M.

Historia ceny Chrema Coin (CRMC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Chrema Coin do USD wyniosła $ +0.00106827.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Chrema Coin do USD wyniosła $ -0.1503323786.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Chrema Coin do USD wyniosła $ +0.1284554651.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Chrema Coin do USD wyniosła $ -1.4600185441543815.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00106827+0.14%
30 Dni$ -0.1503323786-19.15%
60 dni$ +0.1284554651+16.37%
90 dni$ -1.4600185441543815-65.04%

Co to jest Chrema Coin (CRMC)

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Chrema Coin (CRMC)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Chrema Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Chrema Coin (CRMC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Chrema Coin (CRMC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Chrema Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Chrema Coin!

CRMC na lokalne waluty

Tokenomika Chrema Coin (CRMC)

Zrozumienie tokenomiki Chrema Coin (CRMC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRMCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Chrema Coin (CRMC)

Jaka jest dziś wartość Chrema Coin (CRMC)?
Aktualna cena CRMC w USD wynosi 0.784746USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRMC do USD?
Aktualna cena CRMC w USD wynosi $ 0.784746. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Chrema Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla CRMC wynosi $ 8.63M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRMC w obiegu?
W obiegu CRMC znajduje się 10.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRMC?
CRMC osiąga ATH w wysokości 5.02 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRMC?
CRMC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.432032 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRMC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRMC wynosi -- USD.
Czy w tym roku CRMC pójdzie wyżej?
CRMC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRMC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:12:53 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

