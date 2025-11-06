Informacje o cenie Chrema Coin (CRMC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.638926 $ 0.638926 $ 0.638926 Minimum 24h $ 0.80938 $ 0.80938 $ 0.80938 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.638926$ 0.638926 $ 0.638926 Maksimum 24h $ 0.80938$ 0.80938 $ 0.80938 Historyczne maksimum $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 Najniższa cena $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 Zmiana ceny (1H) +0.98% Zmiana ceny (1D) +0.14% Zmiana ceny (7D) -7.83% Zmiana ceny (7D) -7.83%

Aktualna cena Chrema Coin (CRMC) wynosi $0.784746. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRMC wahał się między $ 0.638926 a $ 0.80938, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRMC w historii to $ 5.02, a najniższy to $ 0.432032.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRMC zmieniły się o +0.98% w ciągu ostatniej godziny, o +0.14% w ciągu 24 godzin i o -7.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Chrema Coin (CRMC)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 39.23M$ 39.23M $ 39.23M Podaż w obiegu 10.99M 10.99M 10.99M Całkowita podaż 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Chrema Coin wynosi $ 8.63M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRMC w obiegu wynosi 10.99M, przy całkowitej podaży 50000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.23M.