Aktualna cena Chonkus Maximus to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CHONKUS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CHONKUS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CHONKUS

Informacje o cenie CHONKUS

Czym jest CHONKUS

Oficjalna strona internetowa CHONKUS

Tokenomika CHONKUS

Prognoza cen CHONKUS

Logo Chonkus Maximus

Cena Chonkus Maximus (CHONKUS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CHONKUS do USD:

--
----
+3.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Chonkus Maximus (CHONKUS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:01:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Chonkus Maximus (CHONKUS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108574
$ 0.00108574$ 0.00108574

$ 0
$ 0$ 0

--

+3.09%

-17.12%

-17.12%

Aktualna cena Chonkus Maximus (CHONKUS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CHONKUS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CHONKUS w historii to $ 0.00108574, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CHONKUS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.09% w ciągu 24 godzin i o -17.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Chonkus Maximus (CHONKUS)

$ 7.95K
$ 7.95K$ 7.95K

--
----

$ 7.95K
$ 7.95K$ 7.95K

999.77M
999.77M 999.77M

999,769,080.559948
999,769,080.559948 999,769,080.559948

Obecna kapitalizacja rynkowa Chonkus Maximus wynosi $ 7.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CHONKUS w obiegu wynosi 999.77M, przy całkowitej podaży 999769080.559948. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.95K.

Historia ceny Chonkus Maximus (CHONKUS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Chonkus Maximus do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Chonkus Maximus do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Chonkus Maximus do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Chonkus Maximus do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.09%
30 Dni$ 0-35.56%
60 dni$ 0-49.63%
90 dni$ 0--

Co to jest Chonkus Maximus (CHONKUS)

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Chonkus Maximus (CHONKUS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Chonkus Maximus (w USD)

Jaka będzie wartość Chonkus Maximus (CHONKUS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Chonkus Maximus (CHONKUS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Chonkus Maximus.

Sprawdź teraz prognozę ceny Chonkus Maximus!

CHONKUS na lokalne waluty

Tokenomika Chonkus Maximus (CHONKUS)

Zrozumienie tokenomiki Chonkus Maximus (CHONKUS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CHONKUSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Chonkus Maximus (CHONKUS)

Jaka jest dziś wartość Chonkus Maximus (CHONKUS)?
Aktualna cena CHONKUS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CHONKUS do USD?
Aktualna cena CHONKUS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Chonkus Maximus?
Kapitalizacja rynkowa dla CHONKUS wynosi $ 7.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CHONKUS w obiegu?
W obiegu CHONKUS znajduje się 999.77M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CHONKUS?
CHONKUS osiąga ATH w wysokości 0.00108574 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CHONKUS?
CHONKUS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CHONKUS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CHONKUS wynosi -- USD.
Czy w tym roku CHONKUS pójdzie wyżej?
CHONKUS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CHONKUS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:01:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Chonkus Maximus (CHONKUS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

