Informacje o cenie Chonkus Maximus (CHONKUS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00108574$ 0.00108574 $ 0.00108574 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +3.09% Zmiana ceny (7D) -17.12% Zmiana ceny (7D) -17.12%

Aktualna cena Chonkus Maximus (CHONKUS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CHONKUS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CHONKUS w historii to $ 0.00108574, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CHONKUS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.09% w ciągu 24 godzin i o -17.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Chonkus Maximus (CHONKUS)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Podaż w obiegu 999.77M 999.77M 999.77M Całkowita podaż 999,769,080.559948 999,769,080.559948 999,769,080.559948

Obecna kapitalizacja rynkowa Chonkus Maximus wynosi $ 7.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CHONKUS w obiegu wynosi 999.77M, przy całkowitej podaży 999769080.559948. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.95K.