Poznaj tokenomikę Choccy Milk Cat (CHOCCY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHOCCY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Choccy Milk Cat (CHOCCY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHOCCY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Choccy Milk Cat (CHOCCY) / Tokenomika / Tokenomika Choccy Milk Cat (CHOCCY) Odkryj kluczowe informacje o Choccy Milk Cat (CHOCCY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Choccy Milk Cat (CHOCCY) Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness! Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness! Oficjalna strona internetowa: http://choccymilkcat.com Kup CHOCCY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Choccy Milk Cat (CHOCCY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Choccy Milk Cat (CHOCCY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.76K $ 39.76K $ 39.76K Całkowita podaż: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Podaż w obiegu: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.76K $ 39.76K $ 39.76K Historyczne maksimum: $ 0.00661201 $ 0.00661201 $ 0.00661201 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Choccy Milk Cat (CHOCCY) Tokenomika Choccy Milk Cat (CHOCCY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Choccy Milk Cat (CHOCCY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHOCCY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHOCCY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHOCCY tokenomikę, poznaj cenę tokena CHOCCYna żywo! Prognoza ceny CHOCCY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHOCCY? Nasza strona z prognozami cen CHOCCY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHOCCY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.