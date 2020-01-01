Poznaj tokenomikę Chinese Doge Wow (CHIDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Chinese Doge Wow (CHIDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Chinese Doge Wow (CHIDO) Odkryj kluczowe informacje o Chinese Doge Wow (CHIDO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Chinese Doge Wow (CHIDO) Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months. Oficjalna strona internetowa: https://chidoonbase.xyz/ Kup CHIDO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Chinese Doge Wow (CHIDO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chinese Doge Wow (CHIDO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 704.67K $ 704.67K $ 704.67K Całkowita podaż: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M Podaż w obiegu: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 704.67K $ 704.67K $ 704.67K Historyczne maksimum: $ 0.0187939 $ 0.0187939 $ 0.0187939 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00074061 $ 0.00074061 $ 0.00074061 Dowiedz się więcej o cenie Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomika Chinese Doge Wow (CHIDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chinese Doge Wow (CHIDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHIDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHIDO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHIDO tokenomikę, poznaj cenę tokena CHIDOna żywo! Prognoza ceny CHIDO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHIDO? Nasza strona z prognozami cen CHIDO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHIDO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.