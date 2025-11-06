GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Chili Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CHI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CHI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Chili Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CHI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CHI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CHI

Informacje o cenie CHI

Czym jest CHI

Biała księga CHI

Oficjalna strona internetowa CHI

Tokenomika CHI

Prognoza cen CHI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Chili Coin

Cena Chili Coin (CHI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CHI do USD:

$0.00074461
$0.00074461$0.00074461
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Chili Coin (CHI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:12:46 (UTC+8)

Informacje o cenie Chili Coin (CHI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131437
$ 0.00131437$ 0.00131437

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.28%

-10.28%

Aktualna cena Chili Coin (CHI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CHI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CHI w historii to $ 0.00131437, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CHI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -10.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Chili Coin (CHI)

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

--
----

$ 74.46M
$ 74.46M$ 74.46M

5.88B
5.88B 5.88B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Chili Coin wynosi $ 4.38M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CHI w obiegu wynosi 5.88B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 74.46M.

Historia ceny Chili Coin (CHI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Chili Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Chili Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Chili Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Chili Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-31.87%
60 dni$ 0-25.78%
90 dni$ 0--

Co to jest Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Chili Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Chili Coin (CHI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Chili Coin (CHI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Chili Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Chili Coin!

CHI na lokalne waluty

Tokenomika Chili Coin (CHI)

Zrozumienie tokenomiki Chili Coin (CHI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CHIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Chili Coin (CHI)

Jaka jest dziś wartość Chili Coin (CHI)?
Aktualna cena CHI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CHI do USD?
Aktualna cena CHI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Chili Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla CHI wynosi $ 4.38M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CHI w obiegu?
W obiegu CHI znajduje się 5.88B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CHI?
CHI osiąga ATH w wysokości 0.00131437 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CHI?
CHI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CHI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CHI wynosi -- USD.
Czy w tym roku CHI pójdzie wyżej?
CHI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CHI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:12:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Chili Coin (CHI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,540.54
$103,540.54$103,540.54

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.36
$3,432.36$3,432.36

+0.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.92
$161.92$161.92

+0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,540.54
$103,540.54$103,540.54

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.36
$3,432.36$3,432.36

+0.99%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3660
$2.3660$2.3660

+3.93%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.92
$161.92$161.92

+0.87%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1310
$1.1310$1.1310

+4.22%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03608
$0.03608$0.03608

+44.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010934
$0.000010934$0.000010934

+479.13%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2103
$0.2103$0.2103

+320.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4208
$1.4208$1.4208

+75.14%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01882
$0.01882$0.01882

+50.56%