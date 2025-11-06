Informacje o cenie Chili Coin (CHI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00131437$ 0.00131437 $ 0.00131437 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -10.28% Zmiana ceny (7D) -10.28%

Aktualna cena Chili Coin (CHI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CHI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CHI w historii to $ 0.00131437, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CHI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -10.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Chili Coin (CHI)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 74.46M$ 74.46M $ 74.46M Podaż w obiegu 5.88B 5.88B 5.88B Całkowita podaż 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Chili Coin wynosi $ 4.38M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CHI w obiegu wynosi 5.88B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 74.46M.