Informacje o cenie Children Of The Sky (COTS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01772925$ 0.01772925 $ 0.01772925 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -15.54% Zmiana ceny (7D) -15.54%

Aktualna cena Children Of The Sky (COTS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COTS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COTS w historii to $ 0.01772925, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COTS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -15.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Children Of The Sky (COTS)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K Podaż w obiegu 999.53M 999.53M 999.53M Całkowita podaż 999,530,139.752921 999,530,139.752921 999,530,139.752921

Obecna kapitalizacja rynkowa Children Of The Sky wynosi $ 13.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COTS w obiegu wynosi 999.53M, przy całkowitej podaży 999530139.752921. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.25K.