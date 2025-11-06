GiełdaDEX+
Aktualna cena Children Of The Sky to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COTS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COTS łatwo w MEXC już teraz.

Logo Children Of The Sky

Cena Children Of The Sky (COTS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 COTS do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Children Of The Sky (COTS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:00:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Children Of The Sky (COTS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01772925
$ 0.01772925$ 0.01772925

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.54%

-15.54%

Aktualna cena Children Of The Sky (COTS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COTS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COTS w historii to $ 0.01772925, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COTS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -15.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Children Of The Sky (COTS)

$ 13.25K
$ 13.25K$ 13.25K

--
----

$ 13.25K
$ 13.25K$ 13.25K

999.53M
999.53M 999.53M

999,530,139.752921
999,530,139.752921 999,530,139.752921

Obecna kapitalizacja rynkowa Children Of The Sky wynosi $ 13.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COTS w obiegu wynosi 999.53M, przy całkowitej podaży 999530139.752921. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.25K.

Historia ceny Children Of The Sky (COTS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Children Of The Sky do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Children Of The Sky do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Children Of The Sky do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Children Of The Sky do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-38.86%
60 dni$ 0-98.79%
90 dni$ 0--

Co to jest Children Of The Sky (COTS)

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Children Of The Sky (COTS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Children Of The Sky (w USD)

Jaka będzie wartość Children Of The Sky (COTS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Children Of The Sky (COTS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Children Of The Sky.

Sprawdź teraz prognozę ceny Children Of The Sky!

COTS na lokalne waluty

Tokenomika Children Of The Sky (COTS)

Zrozumienie tokenomiki Children Of The Sky (COTS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COTSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Children Of The Sky (COTS)

Jaka jest dziś wartość Children Of The Sky (COTS)?
Aktualna cena COTS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COTS do USD?
Aktualna cena COTS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Children Of The Sky?
Kapitalizacja rynkowa dla COTS wynosi $ 13.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COTS w obiegu?
W obiegu COTS znajduje się 999.53M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COTS?
COTS osiąga ATH w wysokości 0.01772925 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COTS?
COTS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COTS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COTS wynosi -- USD.
Czy w tym roku COTS pójdzie wyżej?
COTS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COTS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:00:53 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

