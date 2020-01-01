Poznaj tokenomikę Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIKUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIKUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it's a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it's a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Oficjalna strona internetowa: https://chikunonsol.com/ Tokenomika i analiza cenowa Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.24K $ 45.24K $ 45.24K Całkowita podaż: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Podaż w obiegu: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.24K $ 45.24K $ 45.24K Historyczne maksimum: $ 0.00141547 $ 0.00141547 $ 0.00141547 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomika Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHIKUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHIKUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHIKUN tokenomikę, poznaj cenę tokena CHIKUNna żywo! Prognoza ceny CHIKUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHIKUN? Nasza strona z prognozami cen CHIKUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHIKUN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.