Giełda MEXC / Cena krypto / chick (NIB) / Tokenomika / Tokenomika chick (NIB) Odkryj kluczowe informacje o chick (NIB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o chick (NIB) The wildest meme token on the block! Get ready to dive into a world where digital assets meet a fierce, unstoppable energy—embodied by none other than our iconic mascot, the Crazy Gangsta Chick. The purpose of this project is meme coin on solana chain. $nib is a chicken meme theme. Initially emerged as fun projects that used the virality of internet memes to attract attention and create a community. These coins and tokens aim to transfer the humorous and often ironic nature of memes to the cryptocurrency market, creating a new form of digital currency. Oficjalna strona internetowa: https://nibonsol.vip Kup NIB teraz! Tokenomika i analiza cenowa chick (NIB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla chick (NIB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.26K $ 17.26K $ 17.26K Całkowita podaż: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Podaż w obiegu: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.26K $ 17.26K $ 17.26K Historyczne maksimum: $ 0.00028644 $ 0.00028644 $ 0.00028644 Historyczne minimum: $ 0.00000931 $ 0.00000931 $ 0.00000931 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie chick (NIB) Tokenomika chick (NIB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki chick (NIB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NIB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NIB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNIB tokenomikę, poznaj cenę tokena NIBna żywo! Prognoza ceny NIB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NIB? Nasza strona z prognozami cen NIB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NIB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.