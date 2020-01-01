Poznaj tokenomikę Chi Protocol (CHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Chi Protocol (CHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Chi Protocol (CHI) / Tokenomika / Tokenomika Chi Protocol (CHI) Odkryj kluczowe informacje o Chi Protocol (CHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Chi Protocol (CHI) Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards. Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards. Oficjalna strona internetowa: https://chiprotocol.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs Kup CHI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Chi Protocol (CHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chi Protocol (CHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.08K $ 7.08K $ 7.08K Całkowita podaż: $ 206.36M $ 206.36M $ 206.36M Podaż w obiegu: $ 111.30M $ 111.30M $ 111.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.12K $ 13.12K $ 13.12K Historyczne maksimum: $ 0.108157 $ 0.108157 $ 0.108157 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Chi Protocol (CHI) Tokenomika Chi Protocol (CHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chi Protocol (CHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHI tokenomikę, poznaj cenę tokena CHIna żywo! Prognoza ceny CHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHI? Nasza strona z prognozami cen CHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.