Giełda MEXC / Cena krypto / Chengshi (CHENG) / Tokenomika / Tokenomika Chengshi (CHENG) Odkryj kluczowe informacje o Chengshi (CHENG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Chengshi (CHENG) Chengshi meaning Honesty in Chinese, this cat will not lead you astray. This project is a meme coin with the focus of being honest and transparent to our community. Oficjalna strona internetowa: https://chengshionsol.xyz Kup CHENG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Chengshi (CHENG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chengshi (CHENG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.69K Całkowita podaż: $ 841.49M Podaż w obiegu: $ 841.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.69K Historyczne maksimum: $ 0.00137891 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Chengshi (CHENG) Tokenomika Chengshi (CHENG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chengshi (CHENG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHENG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHENG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHENG tokenomikę, poznaj cenę tokena CHENGna żywo! Prognoza ceny CHENG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHENG? Nasza strona z prognozami cen CHENG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHENG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.