Tokenomika CHELON (CHELON)
Informacje o CHELON (CHELON)
Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏
- In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration.
- TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump.
- Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China.
Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma.
Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564
So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together.
AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.
Tokenomika i analiza cenowa CHELON (CHELON)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CHELON (CHELON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika CHELON (CHELON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki CHELON (CHELON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CHELON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHELON.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCHELON tokenomikę, poznaj cenę tokena CHELONna żywo!
Prognoza ceny CHELON
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHELON? Nasza strona z prognozami cen CHELON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.