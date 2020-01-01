Tokenomika Charlotte Fang (REMILIA)
Informacje o Charlotte Fang (REMILIA)
REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name.
Tokenomika i analiza cenowa Charlotte Fang (REMILIA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Charlotte Fang (REMILIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Charlotte Fang (REMILIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Charlotte Fang (REMILIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów REMILIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów REMILIA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszREMILIA tokenomikę, poznaj cenę tokena REMILIAna żywo!
Prognoza ceny REMILIA
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REMILIA? Nasza strona z prognozami cen REMILIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.