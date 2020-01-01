Poznaj tokenomikę CHAISavings (CHAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CHAISavings (CHAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika CHAISavings (CHAI) Odkryj kluczowe informacje o CHAISavings (CHAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o CHAISavings (CHAI) CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We're building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure. Oficjalna strona internetowa: https://chai.fun/ Tokenomika i analiza cenowa CHAISavings (CHAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CHAISavings (CHAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 166.92K Całkowita podaż: $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 166.92K Historyczne maksimum: $ 0.00852492 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016692 Dowiedz się więcej o cenie CHAISavings (CHAI) Tokenomika CHAISavings (CHAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CHAISavings (CHAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHAI tokenomikę, poznaj cenę tokena CHAIna żywo! Prognoza ceny CHAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHAI? Nasza strona z prognozami cen CHAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.