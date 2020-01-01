Tokenomika Chainpal (CPAL)

Odkryj kluczowe informacje o Chainpal (CPAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Chainpal (CPAL)

Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages.

Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed.

With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market.

Oficjalna strona internetowa:
https://chainpal.ai/
Biała księga:
https://docs.chainpal.ai/

Tokenomika i analiza cenowa Chainpal (CPAL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chainpal (CPAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 233.30K
$ 233.30K
Całkowita podaż:
$ 10.00M
$ 10.00M
Podaż w obiegu:
$ 7.63M
$ 7.63M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 305.93K
$ 305.93K
Historyczne maksimum:
$ 1.96
$ 1.96
Historyczne minimum:
$ 0.00916429
$ 0.00916429
Aktualna cena:
$ 0.03056479
$ 0.03056479

Tokenomika Chainpal (CPAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Chainpal (CPAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CPAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CPAL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCPAL tokenomikę, poznaj cenę tokena CPALna żywo!

Prognoza ceny CPAL

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CPAL? Nasza strona z prognozami cen CPAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.