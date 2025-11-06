GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Chain Talk Daily to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CTD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CTD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Chain Talk Daily to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CTD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CTD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CTD

Informacje o cenie CTD

Czym jest CTD

Oficjalna strona internetowa CTD

Tokenomika CTD

Prognoza cen CTD

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Chain Talk Daily

Cena Chain Talk Daily (CTD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CTD do USD:

$0.00013792
$0.00013792$0.00013792
-1.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Chain Talk Daily (CTD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:00:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Chain Talk Daily (CTD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00415884
$ 0.00415884$ 0.00415884

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-1.04%

-24.01%

-24.01%

Aktualna cena Chain Talk Daily (CTD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CTD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CTD w historii to $ 0.00415884, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CTD zmieniły się o +0.34% w ciągu ostatniej godziny, o -1.04% w ciągu 24 godzin i o -24.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Chain Talk Daily (CTD)

$ 137.87K
$ 137.87K$ 137.87K

--
----

$ 137.87K
$ 137.87K$ 137.87K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Chain Talk Daily wynosi $ 137.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CTD w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 137.87K.

Historia ceny Chain Talk Daily (CTD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Chain Talk Daily do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Chain Talk Daily do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Chain Talk Daily do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Chain Talk Daily do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.04%
30 Dni$ 0-43.05%
60 dni$ 0+57.90%
90 dni$ 0--

Co to jest Chain Talk Daily (CTD)

At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.

We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Chain Talk Daily (CTD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Chain Talk Daily (w USD)

Jaka będzie wartość Chain Talk Daily (CTD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Chain Talk Daily (CTD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Chain Talk Daily.

Sprawdź teraz prognozę ceny Chain Talk Daily!

CTD na lokalne waluty

Tokenomika Chain Talk Daily (CTD)

Zrozumienie tokenomiki Chain Talk Daily (CTD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CTDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Chain Talk Daily (CTD)

Jaka jest dziś wartość Chain Talk Daily (CTD)?
Aktualna cena CTD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CTD do USD?
Aktualna cena CTD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Chain Talk Daily?
Kapitalizacja rynkowa dla CTD wynosi $ 137.87K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CTD w obiegu?
W obiegu CTD znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CTD?
CTD osiąga ATH w wysokości 0.00415884 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CTD?
CTD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CTD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CTD wynosi -- USD.
Czy w tym roku CTD pójdzie wyżej?
CTD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CTD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:00:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Chain Talk Daily (CTD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,332.46
$103,332.46$103,332.46

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,386.72
$3,386.72$3,386.72

-0.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.92
$158.92$158.92

-0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,332.46
$103,332.46$103,332.46

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,386.72
$3,386.72$3,386.72

-0.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3206
$2.3206$2.3206

+1.94%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.92
$158.92$158.92

-0.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0925
$1.0925$1.0925

+0.67%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2051
$0.2051$0.2051

+310.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005830
$0.000005830$0.000005830

+208.79%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000350
$0.0000000350$0.0000000350

+131.78%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004329
$0.000000000000000000004329$0.000000000000000000004329

+96.68%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23180
$0.23180$0.23180

+82.85%