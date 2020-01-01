Poznaj tokenomikę Chain of Legends (CLEG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLEG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Chain of Legends (CLEG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLEG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Chain of Legends (CLEG) / Tokenomika / Tokenomika Chain of Legends (CLEG) Odkryj kluczowe informacje o Chain of Legends (CLEG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Chain of Legends (CLEG) Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program. Oficjalna strona internetowa: https://chainoflegends.com/ Kup CLEG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Chain of Legends (CLEG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chain of Legends (CLEG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.02K $ 45.02K $ 45.02K Całkowita podaż: $ 545.99M $ 545.99M $ 545.99M Podaż w obiegu: $ 68.33M $ 68.33M $ 68.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 359.72K $ 359.72K $ 359.72K Historyczne maksimum: $ 0.199246 $ 0.199246 $ 0.199246 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00065455 $ 0.00065455 $ 0.00065455 Dowiedz się więcej o cenie Chain of Legends (CLEG) Tokenomika Chain of Legends (CLEG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chain of Legends (CLEG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLEG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLEG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLEG tokenomikę, poznaj cenę tokena CLEGna żywo! Prognoza ceny CLEG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLEG? Nasza strona z prognozami cen CLEG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLEG już teraz! 