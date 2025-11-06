Informacje o cenie CF Large Cap Index (LCAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 9.68 $ 9.68 $ 9.68 Minimum 24h $ 10.13 $ 10.13 $ 10.13 Maksimum 24h Minimum 24h $ 9.68$ 9.68 $ 9.68 Maksimum 24h $ 10.13$ 10.13 $ 10.13 Historyczne maksimum $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 Najniższa cena $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 Zmiana ceny (1H) +0.27% Zmiana ceny (1D) +2.53% Zmiana ceny (7D) -10.01% Zmiana ceny (7D) -10.01%

Aktualna cena CF Large Cap Index (LCAP) wynosi $9.99. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LCAP wahał się między $ 9.68 a $ 10.13, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LCAP w historii to $ 13.34, a najniższy to $ 9.25.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LCAP zmieniły się o +0.27% w ciągu ostatniej godziny, o +2.53% w ciągu 24 godzin i o -10.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CF Large Cap Index (LCAP)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.99M$ 5.99M $ 5.99M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.99M$ 5.99M $ 5.99M Podaż w obiegu 599.19K 599.19K 599.19K Całkowita podaż 599,187.111177892 599,187.111177892 599,187.111177892

Obecna kapitalizacja rynkowa CF Large Cap Index wynosi $ 5.99M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LCAP w obiegu wynosi 599.19K, przy całkowitej podaży 599187.111177892. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.99M.