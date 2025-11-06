GiełdaDEX+
Aktualna cena CF Large Cap Index to 9.99 USD. Śledź aktualizacje cen LCAP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LCAP łatwo w MEXC już teraz.

Cena CF Large Cap Index (LCAP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LCAP do USD:

$9.99
+2.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
CF Large Cap Index (LCAP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:12:18 (UTC+8)

Informacje o cenie CF Large Cap Index (LCAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 9.68
Minimum 24h
$ 10.13
Maksimum 24h

$ 9.68
$ 10.13
$ 13.34
$ 9.25
+0.27%

+2.53%

-10.01%

-10.01%

Aktualna cena CF Large Cap Index (LCAP) wynosi $9.99. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LCAP wahał się między $ 9.68 a $ 10.13, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LCAP w historii to $ 13.34, a najniższy to $ 9.25.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LCAP zmieniły się o +0.27% w ciągu ostatniej godziny, o +2.53% w ciągu 24 godzin i o -10.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CF Large Cap Index (LCAP)

$ 5.99M
--
$ 5.99M
599.19K
599,187.111177892
Obecna kapitalizacja rynkowa CF Large Cap Index wynosi $ 5.99M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LCAP w obiegu wynosi 599.19K, przy całkowitej podaży 599187.111177892. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.99M.

Historia ceny CF Large Cap Index (LCAP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CF Large Cap Index do USD wyniosła $ +0.246652.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CF Large Cap Index do USD wyniosła $ -2.3805001170.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CF Large Cap Index do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CF Large Cap Index do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.246652+2.53%
30 Dni$ -2.3805001170-23.82%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest CF Large Cap Index (LCAP)

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CF Large Cap Index (LCAP)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CF Large Cap Index (w USD)

Jaka będzie wartość CF Large Cap Index (LCAP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CF Large Cap Index (LCAP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CF Large Cap Index.

Sprawdź teraz prognozę ceny CF Large Cap Index!

LCAP na lokalne waluty

Tokenomika CF Large Cap Index (LCAP)

Zrozumienie tokenomiki CF Large Cap Index (LCAP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LCAPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CF Large Cap Index (LCAP)

Jaka jest dziś wartość CF Large Cap Index (LCAP)?
Aktualna cena LCAP w USD wynosi 9.99USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LCAP do USD?
Aktualna cena LCAP w USD wynosi $ 9.99. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CF Large Cap Index?
Kapitalizacja rynkowa dla LCAP wynosi $ 5.99M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LCAP w obiegu?
W obiegu LCAP znajduje się 599.19K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LCAP?
LCAP osiąga ATH w wysokości 13.34 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LCAP?
LCAP zaliczył cenę ATL w wysokości 9.25 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LCAP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LCAP wynosi -- USD.
Czy w tym roku LCAP pójdzie wyżej?
LCAP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LCAP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe CF Large Cap Index (LCAP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

