Giełda MEXC / Cena krypto / Cerebrum DAO (NEURON) / Tokenomika / Tokenomika Cerebrum DAO (NEURON) Odkryj kluczowe informacje o Cerebrum DAO (NEURON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cerebrum DAO (NEURON) Cerebrum DAO implements novel funding mechanisms designed to traverse the so-called "Valley of Death" in brain research. We utilize community-based funding throughout all stages of development, from the inception of research to the point where medications or diagnostic products are ready for clinical implementation. With 86 billion neurons in the human brain, each NEURON token represents a neuron in our brain and serves as the cognitive essence and neural blueprint within the Cerebrum DAO ecosystem. The NEURON tokens are earned by contributing work, data, IP, or funds to fuel the growth of Cerebrum DAO. The main goal for the creation of the NEURON token is to provide a truly decentralized governance model and sustainable growth of Cerebrum DAO's network. That means creating an equally attractive network to contributors, entities, enterprises, service providers and the wider community. The NEURON token will be issued as a governance token. The NEURON token has four primary governance uses: - Voting on which IP projects receive funding from Cerebrum DAO - Voting on the terms under which each project can receive funds - Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.) - Voting on Cerebrum DAO treasury management policies The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum's robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token's initial phase

Voting on the terms under which each project can receive funds

Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.)

Voting on Cerebrum DAO treasury management policies The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum's robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token's initial phase Oficjalna strona internetowa: https://cerebrumdao.com/ Biała księga: https://assets-global.website-files.com/65606a50e1938cd3d2a5762e/66267ab7b2fa5ce68d7f0901_Cerebrum%20DAO%20Whitepaper%20v1.3.pdf Kup NEURON teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cerebrum DAO (NEURON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cerebrum DAO (NEURON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Całkowita podaż: $ 86.00B $ 86.00B $ 86.00B Podaż w obiegu: $ 26.95B $ 26.95B $ 26.95B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.47M $ 18.47M $ 18.47M Historyczne maksimum: $ 0.00152718 $ 0.00152718 $ 0.00152718 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00021473 $ 0.00021473 $ 0.00021473 Dowiedz się więcej o cenie Cerebrum DAO (NEURON) Tokenomika Cerebrum DAO (NEURON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cerebrum DAO (NEURON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEURON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEURON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEURON tokenomikę, poznaj cenę tokena NEURONna żywo! Prognoza ceny NEURON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEURON? Nasza strona z prognozami cen NEURON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEURON już teraz!