Tokenomika Celo Japanese Yen (CJPY)

Odkryj kluczowe informacje o Celo Japanese Yen (CJPY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Celo Japanese Yen (CJPY)

cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.mento.org/
Biała księga:
https://github.com/mento-protocol/whitepaper

Tokenomika i analiza cenowa Celo Japanese Yen (CJPY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Celo Japanese Yen (CJPY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 33.93K
$ 33.93K
Całkowita podaż:
$ 5.09M
$ 5.09M
Podaż w obiegu:
$ 5.09M
$ 5.09M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 33.93K
$ 33.93K
Historyczne maksimum:
$ 0.00700741
$ 0.00700741
Historyczne minimum:
$ 0.00649283
$ 0.00649283
Aktualna cena:
$ 0.00668634
$ 0.00668634

Tokenomika Celo Japanese Yen (CJPY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Celo Japanese Yen (CJPY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CJPY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CJPY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCJPY tokenomikę, poznaj cenę tokena CJPYna żywo!

Prognoza ceny CJPY

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CJPY? Nasza strona z prognozami cen CJPY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.