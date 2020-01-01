Poznaj tokenomikę Celo Dollar (CUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Celo Dollar (CUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Celo Dollar (CUSD) / Tokenomika / Tokenomika Celo Dollar (CUSD) Odkryj kluczowe informacje o Celo Dollar (CUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Celo Dollar (CUSD) Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible. Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible. Oficjalna strona internetowa: https://celo.org/ Kup CUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Celo Dollar (CUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Celo Dollar (CUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.60M $ 35.60M $ 35.60M Całkowita podaż: $ 35.55M $ 35.55M $ 35.55M Podaż w obiegu: $ 35.55M $ 35.55M $ 35.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.60M $ 35.60M $ 35.60M Historyczne maksimum: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Historyczne minimum: $ 0.886584 $ 0.886584 $ 0.886584 Aktualna cena: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Dowiedz się więcej o cenie Celo Dollar (CUSD) Tokenomika Celo Dollar (CUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Celo Dollar (CUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena CUSDna żywo! Prognoza ceny CUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CUSD? Nasza strona z prognozami cen CUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CUSD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.