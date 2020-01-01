Poznaj tokenomikę catwifdrip (DRIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę catwifdrip (DRIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika catwifdrip (DRIP) Odkryj kluczowe informacje o catwifdrip (DRIP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o catwifdrip (DRIP) cat wif drip cat wif drip Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/Uh6aMRwUduFFpxXiyvbfBRUHv1cyw5vuPtLfbtdpump Tokenomika i analiza cenowa catwifdrip (DRIP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla catwifdrip (DRIP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.52K $ 5.52K $ 5.52K Całkowita podaż: $ 987.58M $ 987.58M $ 987.58M Podaż w obiegu: $ 987.58M $ 987.58M $ 987.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.52K $ 5.52K $ 5.52K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie catwifdrip (DRIP) Tokenomika catwifdrip (DRIP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki catwifdrip (DRIP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DRIP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DRIP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDRIP tokenomikę, poznaj cenę tokena DRIPna żywo! Prognoza ceny DRIP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DRIP? Nasza strona z prognozami cen DRIP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DRIP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.