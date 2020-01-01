Tokenomika CatWifCap (CWC)
Informacje o CatWifCap (CWC)
CWC (CatWifCap) is a fun and creative token powered by the Efrogs community and built on the Linea blockchain. It’s more than just a memecoin—it represents the excitement, teamwork, and imagination of a passionate group of people who love to innovate together.
CWC recently made a big achievement as the third memecoin to reach Nile Exchange, a major milestone that shows its growing popularity and strong community support. This success highlights the power of the Efrogs community in driving new ideas and making them successful.
The token isn’t just about fun—it also opens doors to rewards, special events, and creative projects. CWC gives its holders a chance to be part of something bigger, whether you’re into collecting, trading, or simply enjoying the playful vibe of the Efrogs. It’s designed to be easy to use and exciting for everyone.
Built on the Linea blockchain, CWC takes advantage of its fast and secure technology. This makes the token easy to trade while staying reliable and scalable as more people join the ecosystem. The Efrogs community has infused the token with their lively spirit, making it stand out as both innovative and enjoyable.
Getting listed on Nile Exchange is a big step for CWC, showing it’s not just another token but a growing and fun force in the memecoin world. This success proves how a strong and creative community like the Efrogs can turn ideas into reality and push the boundaries of what’s possible on community building.
Tokenomika i analiza cenowa CatWifCap (CWC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CatWifCap (CWC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika CatWifCap (CWC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki CatWifCap (CWC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CWC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CWC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCWC tokenomikę, poznaj cenę tokena CWCna żywo!
Prognoza ceny CWC
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CWC? Nasza strona z prognozami cen CWC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
