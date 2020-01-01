Poznaj tokenomikę CATULU (CATULU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATULU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CATULU (CATULU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATULU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CATULU (CATULU) / Tokenomika / Tokenomika CATULU (CATULU) Odkryj kluczowe informacje o CATULU (CATULU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CATULU (CATULU) CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it. Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem) Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards. Oficjalna strona internetowa: https://catulu.ai/ Biała księga: https://docs.catulu.ai/ Kup CATULU teraz! Tokenomika i analiza cenowa CATULU (CATULU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CATULU (CATULU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.29K $ 8.29K $ 8.29K Całkowita podaż: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M Podaż w obiegu: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.29K $ 8.29K $ 8.29K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie CATULU (CATULU) Tokenomika CATULU (CATULU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CATULU (CATULU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATULU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATULU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCATULU tokenomikę, poznaj cenę tokena CATULUna żywo! Prognoza ceny CATULU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CATULU? Nasza strona z prognozami cen CATULU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CATULU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.