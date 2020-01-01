Poznaj tokenomikę catownkimono (COK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę catownkimono (COK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o catownkimono (COK) $COK was born two days after its sibling $WIF. Both birthed by the same legendary DEV Patrick Bateman. Launching back in November 2023, $COK ignited the cat meme season on Solana this bull run, though it struggled to survive. Through the community-driven force of a CTO (Community Take Over), $COK was brought back to life in May 2024 - though the $COK was in desperate need of a new attire. The cat decided to embrace the culture, and to put on the Kimono. Oficjalna strona internetowa: https://catownkimono.com/ Kup COK teraz! Tokenomika i analiza cenowa catownkimono (COK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla catownkimono (COK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 179.73K Całkowita podaż: $ 998.44B Podaż w obiegu: $ 998.44B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 179.73K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie catownkimono (COK) Tokenomika catownkimono (COK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki catownkimono (COK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOK tokenomikę, poznaj cenę tokena COKna żywo! Prognoza ceny COK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COK? Nasza strona z prognozami cen COK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.