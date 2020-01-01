Poznaj tokenomikę Cathena Gold (CGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cathena Gold (CGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Cathena Gold (CGO)

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

Oficjalna strona internetowa: https://knights-of-cathena.com/
Biała księga: https://litepaper.knights-of-cathena.com

Tokenomika i analiza cenowa Cathena Gold (CGO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cathena Gold (CGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 30.14K
Całkowita podaż: $ 109.62B
Podaż w obiegu: $ 12.53B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 263.73K
Historyczne maksimum: $ 0.0001359
Historyczne minimum: $ 0.00000237
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Cathena Gold (CGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Cathena Gold (CGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CGO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.