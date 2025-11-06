Informacje o cenie Catalyse AI (CAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.12569$ 0.12569 $ 0.12569 Najniższa cena $ 0.00180061$ 0.00180061 $ 0.00180061 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Catalyse AI (CAI) wynosi $0.0033687. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAI w historii to $ 0.12569, a najniższy to $ 0.00180061.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Catalyse AI (CAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Catalyse AI wynosi $ 336.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAI w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 336.87K.