Informacje o Catacomb (CATA) CATA is the native token of Catacomb, running on TON (The Open Network). CATA isn't just a meme; we go beyond by leveraging Telegram's 1-billion-user network through a staking protocol accessible via our ever-evolving Telegram mini-app. The concept is simple: the longer you stake, the greater your rewards. The APY increases with each longer staking period you choose. Once your staking period concludes, you can claim your rewards. Oficjalna strona internetowa: https://catacomb.fyi Tokenomika i analiza cenowa Catacomb (CATA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Catacomb (CATA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 49.31K Całkowita podaż: $ 203.51M Podaż w obiegu: $ 203.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.31K Historyczne maksimum: $ 0.00261117 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00024232 Tokenomika Catacomb (CATA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Catacomb (CATA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.