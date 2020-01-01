Poznaj tokenomikę Cat Wif Hat (CWH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CWH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cat Wif Hat (CWH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CWH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Cat Wif Hat (CWH) CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://catwifhatonsol.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Cat Wif Hat (CWH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cat Wif Hat (CWH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 80.85K Całkowita podaż: $ 999.27M Podaż w obiegu: $ 999.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.85K Historyczne maksimum: $ 0.00815904 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Cat Wif Hat (CWH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cat Wif Hat (CWH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CWH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CWH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCWH tokenomikę, poznaj cenę tokena CWHna żywo! Prognoza ceny CWH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CWH? Nasza strona z prognozami cen CWH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CWH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.