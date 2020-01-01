Tokenomika Cat Wif Hands (CATWIF)

Tokenomika Cat Wif Hands (CATWIF)

Odkryj kluczowe informacje o Cat Wif Hands (CATWIF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Cat Wif Hands (CATWIF)

The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network

Oficjalna strona internetowa:
https://catwifhands.com
Biała księga:
https://catwifhands.com/meowpaper

Tokenomika i analiza cenowa Cat Wif Hands (CATWIF)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cat Wif Hands (CATWIF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 59.10K
$ 59.10K$ 59.10K
Całkowita podaż:
$ 131.72B
$ 131.72B$ 131.72B
Podaż w obiegu:
$ 131.72B
$ 131.72B$ 131.72B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 59.10K
$ 59.10K$ 59.10K
Historyczne maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Cat Wif Hands (CATWIF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Cat Wif Hands (CATWIF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CATWIF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATWIF.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCATWIF tokenomikę, poznaj cenę tokena CATWIFna żywo!

Prognoza ceny CATWIF

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CATWIF? Nasza strona z prognozami cen CATWIF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.