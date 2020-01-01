Poznaj tokenomikę Cat Wif Hands (CATWIF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATWIF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cat Wif Hands (CATWIF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATWIF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Cat Wif Hands (CATWIF) The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network Oficjalna strona internetowa: https://catwifhands.com Biała księga: https://catwifhands.com/meowpaper Kup CATWIF teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cat Wif Hands (CATWIF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cat Wif Hands (CATWIF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 59.10K $ 59.10K $ 59.10K Całkowita podaż: $ 131.72B $ 131.72B $ 131.72B Podaż w obiegu: $ 131.72B $ 131.72B $ 131.72B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 59.10K $ 59.10K $ 59.10K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Cat Wif Hands (CATWIF) Tokenomika Cat Wif Hands (CATWIF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cat Wif Hands (CATWIF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATWIF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATWIF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCATWIF tokenomikę, poznaj cenę tokena CATWIFna żywo! Prognoza ceny CATWIF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CATWIF? Nasza strona z prognozami cen CATWIF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CATWIF już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.