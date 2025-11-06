GiełdaDEX+
Aktualna cena cat in stool to 0.00000771 USD. Śledź aktualizacje cen COOL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COOL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COOL

Informacje o cenie COOL

Czym jest COOL

Oficjalna strona internetowa COOL

Tokenomika COOL

Prognoza cen COOL

Cena cat in stool (COOL)

Aktualna cena 1 COOL do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
cat in stool (COOL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:58:56 (UTC+8)

Informacje o cenie cat in stool (COOL) (USD)

Aktualna cena cat in stool (COOL) wynosi $0.00000771. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COOL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COOL w historii to $ 0.00006854, a najniższy to $ 0.00000766.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COOL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Obecna kapitalizacja rynkowa cat in stool wynosi $ 7.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COOL w obiegu wynosi 997.66M, przy całkowitej podaży 997657982.150585. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.69K.

Historia ceny cat in stool (COOL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny cat in stool do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny cat in stool do USD wyniosła $ -0.0000023665.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny cat in stool do USD wyniosła $ -0.0000062680.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny cat in stool do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000023665-30.69%
60 dni$ -0.0000062680-81.29%
90 dni$ 0--

Co to jest cat in stool (COOL)

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny cat in stool (w USD)

Jaka będzie wartość cat in stool (COOL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w cat in stool (COOL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla cat in stool.

Sprawdź teraz prognozę ceny cat in stool!

Tokenomika cat in stool (COOL)

Zrozumienie tokenomiki cat in stool (COOL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COOLjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość cat in stool (COOL)?
Aktualna cena COOL w USD wynosi 0.00000771USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COOL do USD?
Aktualna cena COOL w USD wynosi $ 0.00000771. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa cat in stool?
Kapitalizacja rynkowa dla COOL wynosi $ 7.69K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COOL w obiegu?
W obiegu COOL znajduje się 997.66M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COOL?
COOL osiąga ATH w wysokości 0.00006854 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COOL?
COOL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000766 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COOL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COOL wynosi -- USD.
Czy w tym roku COOL pójdzie wyżej?
COOL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COOL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe cat in stool (COOL)

11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

