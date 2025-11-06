Informacje o cenie cat in stool (COOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00006854$ 0.00006854 $ 0.00006854 Najniższa cena $ 0.00000766$ 0.00000766 $ 0.00000766 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena cat in stool (COOL) wynosi $0.00000771. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COOL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COOL w historii to $ 0.00006854, a najniższy to $ 0.00000766.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COOL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o cat in stool (COOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Podaż w obiegu 997.66M 997.66M 997.66M Całkowita podaż 997,657,982.150585 997,657,982.150585 997,657,982.150585

Obecna kapitalizacja rynkowa cat in stool wynosi $ 7.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COOL w obiegu wynosi 997.66M, przy całkowitej podaży 997657982.150585. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.69K.