Giełda MEXC / Cena krypto / cat girl (CATGF) / Tokenomika / Tokenomika cat girl (CATGF) Odkryj kluczowe informacje o cat girl (CATGF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o cat girl (CATGF) The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making. Oficjalna strona internetowa: https://airtable.com/appG2Ues3wOfFHKtS/shrGW16rRJlC5mxcb/tblSXNKGJBDDwJnRO/viw6xmO4QwrTRBd2L/recnXoDn9bfyHlDBd Kup CATGF teraz! Tokenomika i analiza cenowa cat girl (CATGF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla cat girl (CATGF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 81.22K $ 81.22K $ 81.22K Całkowita podaż: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Podaż w obiegu: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 81.22K $ 81.22K $ 81.22K Historyczne maksimum: $ 0.02035891 $ 0.02035891 $ 0.02035891 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie cat girl (CATGF) Tokenomika cat girl (CATGF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki cat girl (CATGF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATGF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATGF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCATGF tokenomikę, poznaj cenę tokena CATGFna żywo! Prognoza ceny CATGF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CATGF? Nasza strona z prognozami cen CATGF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CATGF już teraz! 