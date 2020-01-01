Poznaj tokenomikę Cat Emoji (🐈) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 🐈, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cat Emoji (🐈) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 🐈, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Cat Emoji (🐈) Cat emoji ticker, $🐈, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $🐈. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand. Cat emoji ticker, $🐈, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $🐈. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/CatEmojiSolana Tokenomika i analiza cenowa Cat Emoji (🐈) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cat Emoji (🐈), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 64.42K $ 64.42K $ 64.42K Całkowita podaż: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Podaż w obiegu: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 64.42K $ 64.42K $ 64.42K Historyczne maksimum: $ 0.00278075 $ 0.00278075 $ 0.00278075 Historyczne minimum: $ 0.00005188 $ 0.00005188 $ 0.00005188 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Cat Emoji (🐈): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cat Emoji (🐈) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 🐈, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 🐈. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.