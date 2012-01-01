Poznaj tokenomikę Cat Duck (CUCK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUCK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cat Duck (CUCK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUCK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Cat Duck (CUCK) / Tokenomika / Tokenomika Cat Duck (CUCK) Odkryj kluczowe informacje o Cat Duck (CUCK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cat Duck (CUCK) Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year. Oficjalna strona internetowa: https://catduck.lol Tokenomika i analiza cenowa Cat Duck (CUCK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cat Duck (CUCK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.96K Całkowita podaż: $ 999.29M Podaż w obiegu: $ 999.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.96K Historyczne maksimum: $ 0.00253203 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Cat Duck (CUCK) Tokenomika Cat Duck (CUCK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cat Duck (CUCK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CUCK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CUCK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCUCK tokenomikę, poznaj cenę tokena CUCKna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.