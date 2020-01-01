Poznaj tokenomikę Castle Of Blackwater (COBE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COBE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Castle Of Blackwater (COBE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COBE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Castle Of Blackwater (COBE) Odkryj kluczowe informacje o Castle Of Blackwater (COBE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Castle Of Blackwater (COBE) Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics. Oficjalna strona internetowa: https://castleofblackwater.com/ Biała księga: https://docs.castleofblackwater.com/ Kup COBE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Castle Of Blackwater (COBE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Castle Of Blackwater (COBE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 56.79K $ 56.79K $ 56.79K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 759.91K $ 759.91K $ 759.91K Historyczne maksimum: $ 0.78505 $ 0.78505 $ 0.78505 Historyczne minimum: $ 0.00752518 $ 0.00752518 $ 0.00752518 Aktualna cena: $ 0.00758758 $ 0.00758758 $ 0.00758758 Dowiedz się więcej o cenie Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomika Castle Of Blackwater (COBE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Castle Of Blackwater (COBE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COBE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COBE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.