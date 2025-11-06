GiełdaDEX+
Aktualna cena CashBunny to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BUNNY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BUNNY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BUNNY

Informacje o cenie BUNNY

Czym jest BUNNY

Biała księga BUNNY

Oficjalna strona internetowa BUNNY

Tokenomika BUNNY

Prognoza cen BUNNY

Logo CashBunny

Cena CashBunny (BUNNY)

Nienotowany

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:58:41 (UTC+8)

Aktualna cena CashBunny (BUNNY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUNNY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUNNY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUNNY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -7.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CashBunny (BUNNY)

Obecna kapitalizacja rynkowa CashBunny wynosi $ 115.92K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUNNY w obiegu wynosi 1.50B, przy całkowitej podaży 1618588402.670985. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 125.47K.

Historia ceny CashBunny (BUNNY) – USD

Co to jest CashBunny (BUNNY)

CashBunny (BUNNY) is a deflationary BEP-20 token on the BNB Smart Chain with a unique weekly raffle utility. Holders can enter raffles by spending BUNNY tokens, which are automatically burned, creating a sustainable deflationary mechanism.

With a transparent smart contract (verified on BscScan), a total supply of 1,619,045,902.67 and a planned burn of tokens, CashBunny aims to combine entertainment, community engagement, and value growth.

The project has an active community on Telegram and Twitter, and prizes are distributed transparently in BNB to raffle winners.

The mission is to bring gamified DeFi experiences while ensuring transparency, deflationary value, and continuous community-driven growth.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CashBunny (BUNNY)

Prognoza ceny CashBunny (w USD)

Jaka będzie wartość CashBunny (BUNNY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CashBunny (BUNNY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CashBunny.

Sprawdź teraz prognozę ceny CashBunny!

BUNNY na lokalne waluty

Tokenomika CashBunny (BUNNY)

Zrozumienie tokenomiki CashBunny (BUNNY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BUNNYjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość CashBunny (BUNNY)?
Aktualna cena BUNNY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BUNNY do USD?
Aktualna cena BUNNY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CashBunny?
Kapitalizacja rynkowa dla BUNNY wynosi $ 115.92K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BUNNY w obiegu?
W obiegu BUNNY znajduje się 1.50B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BUNNY?
BUNNY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BUNNY?
BUNNY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BUNNY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BUNNY wynosi -- USD.
Czy w tym roku BUNNY pójdzie wyżej?
BUNNY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BUNNY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym.

