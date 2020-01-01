Poznaj tokenomikę Carlo Acutis (SAINT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAINT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Carlo Acutis (SAINT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAINT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Carlo Acutis (SAINT) Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo. Oficjalna strona internetowa: https://saintcarlosol.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Carlo Acutis (SAINT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Carlo Acutis (SAINT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 111.23K Całkowita podaż: $ 999.30M Podaż w obiegu: $ 999.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 111.23K Historyczne maksimum: $ 0.00556528 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011131 Tokenomika Carlo Acutis (SAINT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Carlo Acutis (SAINT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAINT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAINT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.