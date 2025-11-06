Informacje o cenie Carbon Emission Blockchain (CEB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Najniższa cena $ 0.00596147$ 0.00596147 $ 0.00596147 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +0.11% Zmiana ceny (7D) +0.11%

Aktualna cena Carbon Emission Blockchain (CEB) wynosi $0.00604083. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CEB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CEB w historii to $ 1.49, a najniższy to $ 0.00596147.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CEB zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Carbon Emission Blockchain (CEB)

Kapitalizacja rynkowa $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 60.41K$ 60.41K $ 60.41K Podaż w obiegu 4.47M 4.47M 4.47M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Carbon Emission Blockchain wynosi $ 27.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CEB w obiegu wynosi 4.47M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 60.41K.