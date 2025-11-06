GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Carbon Emission Blockchain to 0.00604083 USD. Śledź aktualizacje cen CEB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CEB łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Carbon Emission Blockchain to 0.00604083 USD. Śledź aktualizacje cen CEB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CEB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CEB

Informacje o cenie CEB

Czym jest CEB

Oficjalna strona internetowa CEB

Tokenomika CEB

Prognoza cen CEB

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Carbon Emission Blockchain

Cena Carbon Emission Blockchain (CEB)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CEB do USD:

$0.00604083
$0.00604083$0.00604083
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Carbon Emission Blockchain (CEB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:58:34 (UTC+8)

Informacje o cenie Carbon Emission Blockchain (CEB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.00596147
$ 0.00596147$ 0.00596147

--

--

+0.11%

+0.11%

Aktualna cena Carbon Emission Blockchain (CEB) wynosi $0.00604083. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CEB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CEB w historii to $ 1.49, a najniższy to $ 0.00596147.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CEB zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Carbon Emission Blockchain (CEB)

$ 27.00K
$ 27.00K$ 27.00K

--
----

$ 60.41K
$ 60.41K$ 60.41K

4.47M
4.47M 4.47M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Carbon Emission Blockchain wynosi $ 27.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CEB w obiegu wynosi 4.47M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 60.41K.

Historia ceny Carbon Emission Blockchain (CEB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Carbon Emission Blockchain do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Carbon Emission Blockchain do USD wyniosła $ -0.0007200566.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Carbon Emission Blockchain do USD wyniosła $ -0.0008992379.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Carbon Emission Blockchain do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0007200566-11.91%
60 dni$ -0.0008992379-14.88%
90 dni$ 0--

Co to jest Carbon Emission Blockchain (CEB)

The project aims to advance global carbon neutrality efforts by providing a reliable, efficient, and user-friendly platform for individuals and businesses to engage in carbon emission reduction actions. Through the adoption of clean energy and environmental technologies, the project promotes environmental conservation principles and encourages participants to focus more on environmental protection. By joining the platform, individuals and businesses can assess their carbon emissions, discover methods to reduce them, and take corresponding actions to lower their carbon footprint.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Carbon Emission Blockchain (CEB)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Carbon Emission Blockchain (w USD)

Jaka będzie wartość Carbon Emission Blockchain (CEB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Carbon Emission Blockchain (CEB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Carbon Emission Blockchain.

Sprawdź teraz prognozę ceny Carbon Emission Blockchain!

CEB na lokalne waluty

Tokenomika Carbon Emission Blockchain (CEB)

Zrozumienie tokenomiki Carbon Emission Blockchain (CEB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CEBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Carbon Emission Blockchain (CEB)

Jaka jest dziś wartość Carbon Emission Blockchain (CEB)?
Aktualna cena CEB w USD wynosi 0.00604083USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CEB do USD?
Aktualna cena CEB w USD wynosi $ 0.00604083. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Carbon Emission Blockchain?
Kapitalizacja rynkowa dla CEB wynosi $ 27.00K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CEB w obiegu?
W obiegu CEB znajduje się 4.47M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CEB?
CEB osiąga ATH w wysokości 1.49 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CEB?
CEB zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00596147 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CEB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CEB wynosi -- USD.
Czy w tym roku CEB pójdzie wyżej?
CEB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CEB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:58:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Carbon Emission Blockchain (CEB)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,338.18
$103,338.18$103,338.18

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.92
$3,387.92$3,387.92

-0.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.05
$159.05$159.05

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.99
$1,477.99$1,477.99

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,338.18
$103,338.18$103,338.18

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.92
$3,387.92$3,387.92

-0.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3230
$2.3230$2.3230

+2.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.05
$159.05$159.05

-0.91%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0949
$1.0949$1.0949

+0.89%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2049
$0.2049$0.2049

+309.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006041
$0.000006041$0.000006041

+219.96%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000350
$0.0000000350$0.0000000350

+131.78%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004300
$0.000000000000000000004300$0.000000000000000000004300

+95.36%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4745
$1.4745$1.4745

+81.76%