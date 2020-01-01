Poznaj tokenomikę Calvin in the Cabal (CALVIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CALVIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Calvin in the Cabal (CALVIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CALVIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Calvin in the Cabal (CALVIN) Odkryj kluczowe informacje o Calvin in the Cabal (CALVIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Calvin in the Cabal (CALVIN) $CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he's bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance. Oficjalna strona internetowa: https://www.cabalcalvin.com Tokenomika i analiza cenowa Calvin in the Cabal (CALVIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Calvin in the Cabal (CALVIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 798.17K Całkowita podaż: $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 999.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 798.17K Historyczne maksimum: $ 0.00866542 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00079823 Tokenomika Calvin in the Cabal (CALVIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Calvin in the Cabal (CALVIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CALVIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CALVIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.