Giełda MEXC / Cena krypto / Caitlyn Jenner (JENNER) / Tokenomika / Tokenomika Caitlyn Jenner (JENNER) Odkryj kluczowe informacje o Caitlyn Jenner (JENNER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Caitlyn Jenner (JENNER) $JENNER is a pioneering cryptocurrency on the Ethereum blockchain, endorsed by the vision and brand of Caitlyn Jenner. Designed to empower the community and offer unique value, $JENNER aims to revolutionize the digital economy by providing a secure, transparent, and innovative platform for transactions and interactions. Oficjalna strona internetowa: https://jennercoineth.com Kup JENNER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Caitlyn Jenner (JENNER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Caitlyn Jenner (JENNER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.44K $ 52.44K $ 52.44K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.44K $ 52.44K $ 52.44K Historyczne maksimum: $ 0.00781975 $ 0.00781975 $ 0.00781975 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Caitlyn Jenner (JENNER) Tokenomika Caitlyn Jenner (JENNER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Caitlyn Jenner (JENNER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JENNER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JENNER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJENNER tokenomikę, poznaj cenę tokena JENNERna żywo! Prognoza ceny JENNER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JENNER? Nasza strona z prognozami cen JENNER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JENNER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.