Giełda MEXC / Cena krypto / Cairo Bank (CBANK) / Tokenomika / Tokenomika Cairo Bank (CBANK) Odkryj kluczowe informacje o Cairo Bank (CBANK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cairo Bank (CBANK) Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform. Oficjalna strona internetowa: https://cairofinance.app/ Biała księga: https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/ Kup CBANK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cairo Bank (CBANK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cairo Bank (CBANK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 337.09K Całkowita podaż: $ 3.60M Podaż w obiegu: $ 3.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 376.18K Historyczne maksimum: $ 2.43 Historyczne minimum: $ 0.054961 Aktualna cena: $ 0.104495 Dowiedz się więcej o cenie Cairo Bank (CBANK) Tokenomika Cairo Bank (CBANK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cairo Bank (CBANK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CBANK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CBANK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCBANK tokenomikę, poznaj cenę tokena CBANKna żywo! Prognoza ceny CBANK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CBANK? Nasza strona z prognozami cen CBANK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CBANK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.